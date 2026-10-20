Бесполезно и опасно. Врач объяснил, почему антибиотики не работают при гриппе и ОРВИ

Применение антибиотиков при гриппе и острых респираторных вирусных инфекциях не приносит пользы и может привести к негативным последствиям. Об этом в беседе с РИА Новости заявил Рами Масамрех, доцент кафедры биохимии медико-биологического факультета Пироговского Университета Минздрава России.

Он пояснил, что эти препараты не воздействуют на вирусы и не ускоряют выздоровление. Напротив, их применение в таких случаях способствует формированию устойчивости бактерий и может вызывать побочные эффекты.

«Когда человек принимает их без назначения врача, использует при вирусной инфекции или самостоятельно меняет дозировку, это создает условия для отбора устойчивых бактерий», — отметил Масамрех.

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