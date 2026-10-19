Тадалафил неожиданно ускорил восстановление мышц

Препарат тадалафил, известный как средство от эректильной дисфункции, может способствовать восстановлению мышечной ткани. Об этом сообщает журнал Molecular Biology Reports.

Итальянские ученые из Римского университета Форо Италико изучили влияние препарата на миобласты — клетки-предшественники, из которых формируются мышечные волокна. В течение семи дней клетки обрабатывали тадалафилом, после чего оценивали их размножение, выживаемость и способность к созреванию.

Результат оказался неожиданным. Тадалафил ускорял размножение клеток и снижал их гибель. При этом он замедлял превращение в зрелые мышечные волокна — молодые клетки дольше сохраняли способность делиться, что потенциально увеличивает их запас для восстановления. Кроме того, препарат снижал активность миостатина и TGF-β — веществ, регулирующих рост мышечной ткани. Одновременно повышалась активность белка Sirt3, участвующего в энергетическом обмене, и интерлейкина-6, связанного с восстановлением мышц.

По мнению авторов, такой эффект может быть полезен при лечении заболеваний, сопровождающихся потерей мышечной массы.

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