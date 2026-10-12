«Остановки дыхания во сне». Врач Кудинов объяснил, кому опасно спать на спине

Мнение о том, что положение тела во сне напрямую определяет качество отдыха, требует уточнения. Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с aif.ru отметил, что универсальной позы, гарантирующей полноценный отдых, не существует.

По словам специалиста, ключевым критерием при выборе положения тела остается индивидуальный комфорт. Сон на боку или на животе подходит тем, кому в таком положении удобнее засыпать. Однако есть важное исключение, касающееся людей, которые храпят.

«Если мы спим на спине и человек храпит, храп будет усиливаться, вплоть до появления остановок дыхания во сне», — предупредил Кудинов.

Врач подчеркнул, что в остальных случаях выбор положения тела зависит исключительно от личных предпочтений и того, насколько комфортно человек себя чувствует.

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