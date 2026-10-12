«Остановки дыхания во сне». Врач Кудинов объяснил, кому опасно спать на спине

Врач Кудинов: храпящим людям не рекомендуется спать на спине

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Мнение о том, что положение тела во сне напрямую определяет качество отдыха, требует уточнения. Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с aif.ru отметил, что универсальной позы, гарантирующей полноценный отдых, не существует.

По словам специалиста, ключевым критерием при выборе положения тела остается индивидуальный комфорт. Сон на боку или на животе подходит тем, кому в таком положении удобнее засыпать. Однако есть важное исключение, касающееся людей, которые храпят.

«Если мы спим на спине и человек храпит, храп будет усиливаться, вплоть до появления остановок дыхания во сне», — предупредил Кудинов.

Врач подчеркнул, что в остальных случаях выбор положения тела зависит исключительно от личных предпочтений и того, насколько комфортно человек себя чувствует.

Ранее офтальмолог Шилова сообщила, что одна ночь без сна ухудшает четкость зрения.

Читайте также

Белый налет на сыре оказался не плесенью: врач объяснил что это

Белый налет на сыре оказался не плесенью: врач объяснил что это

Меняют формулу: эндокринолог предупредила о вреде просроченных БАДов

Меняют формулу: эндокринолог предупредила о вреде просроченных БАДов

Кашляющий коллега может заразить вас за один день: как не подхватить ОРВИ в офисе

Кашляющий коллега может заразить вас за один день: как не подхватить ОРВИ в офисе

Осенняя хандра: врач связал упадок сил с дефицитом витамина D

Осенняя хандра: врач связал упадок сил с дефицитом витамина D

Осенью начали чаще бегать в туалет: уролог назвала причины, которые нельзя списывать на холод

Осенью начали чаще бегать в туалет: уролог назвала причины, которые нельзя списывать на холод

Ученые нашли чай, который чистит сосуды и снижает холестерин

Ученые нашли чай, который чистит сосуды и снижает холестерин

Россиян предупредили о скрытых опасностях рыбы

Россиян предупредили о скрытых опасностях рыбы

Можно ли ходить в баню при простуде? Врач объяснил, почему опасно «пропотеть»

Можно ли ходить в баню при простуде? Врач объяснил, почему опасно «пропотеть»

Окно на ночь лучше закрыть? Врач объяснила, когда холодный воздух вредит

Окно на ночь лучше закрыть? Врач объяснила, когда холодный воздух вредит

Тепловой удар: эксперт раскрыл, чем Эль-Ниньо опасен для российских детей

Тепловой удар: эксперт раскрыл, чем Эль-Ниньо опасен для российских детей

Эксперты рассказали о растительных средствах при симптомах ОРВИ у детей

Эксперты рассказали о растительных средствах при симптомах ОРВИ у детей

Онколог раскрыл, какая категория людей подвержена такой же болезни, как у Кашпировского

Онколог раскрыл, какая категория людей подвержена такой же болезни, как у Кашпировского

Добавьте mosregtoday.ru в избранное