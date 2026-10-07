Исследователи назвали возможную связь антидепрессантов со скрежетом зубами

НовГУ: прием СИОЗС может усиливать скрежетание зубами во сне

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Ученые НовГУ вместе со специалистами ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова и РУДН проанализировали исследования бруксизма и обнаружили связь между его усилением и приемом некоторых антидепрессантов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в НовГУ.

Исследователи рассматривают бруксизм как неврологическое нарушение, связанное с работой нескольких отделов мозга и дисбалансом дофамина, серотонина и ГАМК. Нарушение взаимодействия этих систем может приводить к непроизвольным сокращениям жевательных мышц во время сна.

Особое внимание ученые уделили селективным ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС). По данным анализа, препараты этой группы способны провоцировать или усиливать бруксизм, поскольку изменение серотониновой активности может влиять и на дофаминовые пути, связанные с двигательными функциями.

Специалисты также отметили, что бруксизм чаще встречается у людей с депрессией и тревожными расстройствами, а также может сопровождать некоторые заболевания, связанные с нарушениями дофаминовой системы.

Авторы считают, что полученные данные могут повлиять на подходы к лечению бруксизма. Помимо коррекции прикуса, при выборе тактики терапии предлагается учитывать неврологические и психоэмоциональные факторы.

Ранее сообщалось, что любые энергетики вызывают эрозию и кариес.

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