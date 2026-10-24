«Давление, диабет и холестерин». Врач назвала основные факторы риска инсульта после 60 лет

Основные факторы риска инсульта в большинстве случаев проявляются у людей старше 60 лет, сообщила в интервью РИА Новости врач-невролог Приморской краевой клинической больницы № 1 Елена Овчинникова.

Специалист отметила, что вероятность инсульта растет с возрастом. У молодых людей такие случаи чаще связаны с генетическими отклонениями, тогда как гипертония, атеросклероз и нарушения сердечного ритма встречаются реже. Несмотря на тенденцию к омоложению инсульта, он по-прежнему чаще диагностируется у пожилых, подчеркнула невролог.

Овчинникова объяснила это тем, что в старшем возрасте люди чаще страдают сахарным диабетом, имеют повышенное давление и высокий уровень общего холестерина в крови. По ее словам, после 60 лет обычно возникают основные факторы риска инсульта.

«У пациентов моложе 60 лет мы ищем сосудистые заболевания, изучаем генетические особенности и проверяем нарушения системы крови», — заключила врач.

Ранее профессор Широков сообщил, что инсульт у молодых провоцируют стресс и COVID-19.