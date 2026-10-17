Отеки по утрам: врач назвал привычки, которые могут испортить внешний вид

Утренняя отечность лица может быть связана с поздним ужином, избытком соли в рационе, употреблением алкоголя и недостатком сна. Однако если припухлость сохраняется в течение дня или сопровождается другими симптомами, это повод обратить внимание на состояние здоровья. О причинах появления отеков и способах уменьшить их интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал терапевт Санджар Юнусов.

Почему лицо отекает после сна?

Отек — это скопление жидкости в тканях. Ночью, когда человек находится в горизонтальном положении, венозный и лимфатический оттоки от головы замедляются. Из-за этого жидкость может накапливаться в мягких тканях лица, особенно вокруг глаз и на щеках.

По словам врача, основные провоцирующие факторы — избыток соли, алкоголь, недосып и позднее употребление большого количества жидкости.

«Если днем пить мало, а вечером „добирать“, риск утренних отеков растет. При этом хроническое обезвоживание тоже может провоцировать задержку жидкости», — отметил Юнусов.

Также на отечность могут влиять неудобная поза во время сна или неподходящая подушка. Если человек спит лицом в подушку, а шея находится в неестественном положении, отток жидкости от головы может затрудняться.

«Слишком низкая или, наоборот, слишком высокая подушка тоже нарушает нейтральное положение шеи — в итоге жидкость застаивается в мягких тканях, и утром лицо выглядит более отечным», — сказал врач.

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Кроме того, причиной отечности иногда становятся аллергические реакции. Их могут провоцировать косметические средства, стиральный порошок или наполнитель подушки. В таких случаях припухлость может сопровождаться зудом, покраснением кожи и слезотечением.

Когда утренние отеки могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем?

Если лицо отекает регулярно, важно обратить внимание на продолжительность припухлости и сопутствующие симптомы.

Насторожить должны отеки, которые сохраняются большую часть дня или появляются не только на лице, но и на руках и ногах. Также стоит обратиться к врачу, если изменились количество, цвет или частота мочеиспускания, повысилось артериальное давление, появились слабость или одышка.

Отечность в области лица может сопровождать и нарушения работы щитовидной железы. На возможные проблемы со сном могут указывать громкий храп и выраженная дневная сонливость.

Внезапный отек губ или языка, особенно если стало трудно дышать или глотать, требует экстренной медицинской помощи.

Как уменьшить отечность лица в домашних условиях?

Чтобы снизить вероятность появления утренних отеков, Юнусов порекомендовал:

Уменьшить количество соленых и копченых продуктов в вечернем рационе.

Соблюдать режим сна, по возможности спать семь-девять часов.

Подобрать подушку, которая поддерживает шею в нейтральном положении.

Основную часть жидкости лучше распределять равномерно в течение дня, не стараясь выпить большой объем непосредственно перед сном. При этом специально ограничивать питье без медицинских показаний не нужно.

Утром можно умыться прохладной водой. Легкий массаж лица допустим, если он не вызывает боли и раздражения, однако не следует рассчитывать, что он устранит причину отеков.

При этом некоторые популярные способы могут быть небезопасными. Не стоит принимать мочегонные препараты без назначения врача: они способны нарушить водно-электролитный баланс. Агрессивное растирание кожи и прикладывание льда непосредственно к лицу также могут вызвать раздражение.