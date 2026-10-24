Главный обман БАДов с хлорофиллом: что на самом деле в составе

Врач Титаренко: хлорофиллин применяют для заживления ран

Здоровье

Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]

Врач‑терапевт Ольга Титаренко рассказала «Газете.ru», в чем кроется главный подвох популярных БАДов с хлорофиллом.

По словам специалиста, в 99% таких добавок содержится не натуральный растительный хлорофилл, а его полусинтетический аналог — хлорофиллин. В нем природный магний заменяют на медь — так вещество становится водорастворимым, но его свойства существенно меняются.

Хотя в лабораторных тестах хлорофиллин проявляет антиоксидантные и противовоспалительные свойства и способен связывать в кишечнике афлатоксины (опасные яды из плесени), качественных исследований на людях проведено мало. При этом большинство рекламных обещаний про «быстрый детокс» или «сжигание жира» научно не подтверждены.

В официальной медицине хлорофиллин применяют для заживления ран и нейтрализации запахов у пациентов со стомой, а наружные гели с ним могут слегка уменьшать проявления акне — но этот эффект считается вспомогательным. Для здорового человека капли с хлорофиллом не являются необходимой добавкой: нужную порцию натурального хлорофилла, а заодно клетчатку и витамины, можно получить из свежей зелени — например, из шпината или брокколи.

Врач также перечислила риски приема добавки: возможны тошнота, спазмы, диарея, окрашивание кала в темный цвет (что может маскировать признаки внутреннего кровотечения), а также повышенная чувствительность к солнцу — из‑за нее возрастает риск ожогов. Хлорофиллин противопоказан беременным и кормящим женщинам, а курс приема не должен превышать трех месяцев из‑за риска накопления меди в организме. Кроме того, эксперт советует есть зелень свежей: при нагревании выше 50 °C натуральный пигмент разрушается.

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