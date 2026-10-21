Ходьба вместо лекарств: психолог рассказала о пользе прогулок для подростков

Ученые подтвердили: обычная ходьба и прогулки на свежем воздухе заметно снижают риск депрессии у подростков, причем наилучшие показатели зафиксированы у тех, кто проходил около 12 тыс. шагов в день.

Однако, как рассказала в интервью радио Sputnik практикующий клинический психолог и руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева, даже одна-две тысячи шагов ежедневно помогают лучше справляться с тревожностью и перепадами настроения — то есть эффект достигается не только на пиковых нагрузках, но и при минимальной, но регулярной активности.

По ее словам, ходьба, как и любая физическая нагрузка, заметно влияет на психологическое самочувствие, а монотонное, будто укачивающее движение успокаивает человека — не случайно у психологов есть фраза «не знаешь, что делать, куда двигаться — просто иди». Для подростков это особенно важно, поскольку современные дети испытывают острый дефицит физических нагрузок: если раньше они много гуляли, были активны и сами добирались до кружков и секций, то теперь даже туда их чаще привозят родители, и ходьба становится едва ли не самым доступным инструментом работы с тревожностью. Вывод универсален: больше физической активности полезно не только подросткам, но и взрослым — это простой и действенный способ улучшить психологическое и психическое состояние без специальных условий и затрат.

Ранее было названо ежедневное число шагов, после которого организм начинает «молодеть».