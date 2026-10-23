Терапевт Савченкова-Белятко предупредила о позе для сна, портящей кожу

Терапевт Савченкова-Белятко объяснила, как поза сна портит кожу

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Привычка спать лицом в подушку приводит к дополнительным морщинам и складкам, ускоряя старение. Об этом сообщает РИАМО.

По словам специалиста, такие морщины можно назвать «морщинами сна» или механическими заломами. Суть в том, что во время сна лицо долго контактирует с подушкой. Кожа подвергается сразу двум воздействиям: длительному давлению веса головы и трению о ткань наволочки.

Голова сминает кожу и мягкие ткани лица собственным весом, формируя временные складки, особенно если наволочка из грубого хлопка или другой плотной ткани. Она не дает коже скользить, и та не только сдавливается, но и получает микротравмы от трения. 

Ранее стало известно, что китаянки стали носить маски и зонты в офисах из-за страха «офисного старения».

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