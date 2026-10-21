Психиатр Шестаков назвал способы победить синдром самозванца

Психиатр Шестаков посоветовал записывать достижения против самозванца

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Антонина Гареева]

Запись достижений помогает бороться с синдромом самозванца — когда человек обесценивает свои успехи. Об этом сообщает UfaTime.ru.

По словам специалиста, нужно фиксировать каждую благодарность и каждую решенную задачу. Это прием когнитивно-поведенческой терапии: вы переучиваете фильтр замечать факты, а не ощущения. Еще один способ — «допрос мысли». Когда человек начинает объяснять успех простым везением, стоит задать себе вопрос: какие именно три действия помогли достичь цели? Шестаков также советует признаться в своих страхах и обсудить их с кем-то, а также отказаться от перфекционизма.

При этом в некоторых случаях синдром самозванца может быть полезен: он заставляет перепроверять и готовиться. Но постоянное самообесценивание ведет к бессоннице, потере удовольствия от жизни, депрессии и тревожным расстройствам. Так что если вы постоянно чувствуете, что не заслуживаете своих успехов, — это повод задуматься. И, возможно, начать с простого блокнота, куда вы будете записывать свои победы.

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