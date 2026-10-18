Тренер объяснила, сколько энергии сжигает поездка в автобусе или метро стоя

Газета.Ru: за час в автобусе, проведенный стоя, расходуется 4-9 килокалорий

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Поездка стоя в автобусе или метро увеличивает расход энергии, но незначительно, заявила в интервью «Газете.Ru» фитнес-тренер Анна Кравченко. Она отметила, что стоя человек тратит на 0,07–0,15 килокалории в минуту больше, чем сидя. За полчаса разница составит примерно 2-5 килокалорий, за час — 4-9.

Эксперт подчеркивает: рассматривать такую поездку как способ похудеть нельзя. Если есть свободное место, лучше сесть. Стояние лишь немного повышает общую подвижность, но не заменяет прогулку или тренировку.

«Стоячая поездка может быть небольшим вкладом в общую подвижность, но не заменит прогулку или тренировку», — подчеркнула Кравченко.

Во время движения тело адаптируется к разгону, торможению и поворотам. Работают мышцы стоп, голеней, бедер, ягодиц и корпуса. Но если стоять неподвижно 30-60 минут, нагрузка становится статической. Это может вызвать тяжесть в ногах, усталость стоп и напряжение в пояснице.

Тренер советует держаться за поручень, не стоять на одной ноге, не закрывать глаза и не втягивать живот всю поездку — это усилит усталость. Чтобы добавить активности, лучше выйти на остановку раньше и пройти часть пути пешком. При склонности к венозным проблемам стоит менять положение стоп и переносить вес с одной ноги на другую.

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