Невролог Жилинская объяснила, почему у молодых людей дрожат руки
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Дрожь в руках не всегда связана со стрессом и тревожностью. Ее могут провоцировать недосып, избыток кофеина, голод, интенсивные физические нагрузки и нарушения обмена веществ. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала невролог Елена Жилинская.
Почему дрожат руки?
По словам врача, физиологический тремор есть у каждого человека.
«Это естественные микроколебания мышц, которые в норме едва заметны. Но при определенных условиях их амплитуда возрастает настолько, что дрожание становится видимым», — отметила Жилинская.
Как пояснила невролог, тремор может появиться после бессонной ночи, употребления кофе, энергетиков или крепкого чая.
Также его провоцируют голод, обезвоживание, перегрев и интенсивные тренировки. После физической нагрузки дрожание может усиливаться из-за утомления мышц и выброса адреналина.
При длительных перерывах между приемами пищи уровень глюкозы в крови может снижаться. В ответ организм вырабатывает адреналин, что сопровождается дрожью, потливостью, сердцебиением и чувством голода.
Когда тремор должен насторожить?
Жилинская подчеркнула: если руки начинают дрожать во время волнения, усталости или голода, а после устранения причины симптом проходит, это чаще соответствует физиологическому тремору.
Однако есть признаки, при которых необходимо обратиться к врачу. Среди них — постоянное дрожание в спокойном состоянии, тремор только одной руки, заметное усиление симптома и трудности при выполнении повседневных действий: письме, еде или удерживании чашки.
«Если тремор сохраняется в покое, усиливается при движении, появляется только с одной стороны или сопровождается другими симптомами, речь может идти о неврологических заболеваниях», — пояснила собеседница издания.
Дополнительного внимания требуют скованность, замедленность движений, неустойчивость при ходьбе, дрожание головы или голоса. Если тремор постепенно усиливается или похожие симптомы встречались у родственников, также стоит проконсультироваться со специалистом.
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Какие заболевания могут вызывать тремор?
Врач назвал болезни, при которых наблюдается дрожание рук.
- Одной из возможных причин может быть эссенциальный тремор — самостоятельное заболевание, которое иногда начинается в молодом возрасте. При нем руки обычно дрожат во время движений: например, когда человек пишет, подносит ложку ко рту или держит чашку.
- Дрожание рук иногда связано с нарушениями работы щитовидной железы. При тиреотоксикозе — избытке тиреоидных гормонов — тремор может сопровождаться учащенным сердцебиением, повышенной потливостью, раздражительностью и снижением веса. Для проверки этой причины врач может назначить анализы на ТТГ и свободный Т4.
- Еще один возможный фактор — снижение уровня глюкозы в крови. Помимо дрожи, оно может вызывать потливость, слабость, сердцебиение и сильный голод. Подобные эпизоды могут возникать при нерегулярном питании и интенсивных тренировках, но повторяющиеся симптомы требуют медицинской оценки.
- В некоторых случаях неврологические нарушения связаны с дефицитом витамина B12. Риск его недостатка выше у людей с ограничительным питанием и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также при приеме некоторых лекарств.
- При прогрессирующем треморе, особенно если в семье были похожие случаи, врач может рассматривать и более редкие причины, в том числе болезнь Вильсона — Коновалова и наследственные неврологические заболевания.