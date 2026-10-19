«Вирус живет в капле крови»: терапевт предупредила о риске заражения гепатитом в ПВЗ

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что посещение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) может быть сопряжено с риском инфицирования гепатитом. Свое мнение специалист опубликовала в телеграм -канале.

По словам врача, к ней неоднократно обращались пациенты, которые получали порезы канцелярским ножом при вскрытии товара в ПВЗ для проверки. Именно этот инструмент, отметила Сухарева, представляет угрозу для здоровья.

«До вас этим же ножом мог порезаться кто-то еще. А вирус гепатита В может до месяца обитать в капле засохшей крови. Вирус гепатита С тоже устойчив во внешней среде: он может сохраняться более недели даже в засохшем и незаметном пятне крови на лезвии бритвы, конце иглы», — пояснила терапевт.

При этом ВИЧ-инфекция таким путем, по заверению Сухаревой, передаваться не может.

Ранее врач Хромова предупредила, что гепатит на ранней стадии проявляется слабостью и сонливостью.