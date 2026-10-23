Древний вирус шимпанзе помог найти ген, важный для развития мозга

ТАСС: вирус в ДНК шимпанзе подавляет ген, активный в мозге человека

Здоровье

Фото: [REGIONS/Наталья Пичугина]

Молекулярные биологи из Швеции и США с помощью изучения древнего ретровируса шимпанзе обнаружили ген LINC00662 — он сыграл ключевую роль в эволюции человеческого мозга. Об этом сообщила пресс‑служба Лундского университета, пишет ТАСС.

Ген особенно активен в трехмерных культурах человеческих нейронов, но в аналогичных конструкциях из нервных клеток шимпанзе он отключен. Причина — древний ретровирус PTERV1, уникальный для шимпанзе: он подавляет работу участка LINC00662 в нейронах этих приматов.

Хотя геномы человека и шимпанзе совпадают примерно на 99%, их нервные системы развиваются по‑разному и подвержены разным возрастным проблемам. Это осложняет использование обезьян для изучения болезней мозга, а также для понимания того, как у человека появились речь и сложное мышление. Различия указывают не только на генетические, но и на эпигенетические факторы, влияющие на развитие нервной системы.

Ретровирус PTERV1 начал распространяться в геноме предков шимпанзе примерно 1,5–5 миллионов лет назад — уже после того, как эволюционные линии людей и других человекообразных обезьян (шимпанзе, горилл и бонобо) разошлись. Сегодня в ДНК шимпанзе насчитывается около 150 копий этого вируса — это говорит о том, что он продолжал активно распространяться в их геноме.

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