«Даже если стало лучше, отменять вызов скорой нельзя». Врач назвал первое действие при инсульте

Врач Астафуров: при инсульте важно запомнить время начала симптомов

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

При подозрении на инсульт важно зафиксировать точное время, когда человеку стало плохо или когда его в последний раз видели в обычном состоянии. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-реаниматолог, главный врач медцентра «АСС Медикал» Сергей Астафуров.

Заподозрить инсульт позволяют несколько характерных признаков. У человека может внезапно возникнуть асимметрия лица: например, при попытке улыбнуться один угол рта остается опущенным. Другой распространенный симптом — резкая слабость или онемение руки либо ноги, чаще с одной стороны тела. Если попросить человека одновременно поднять обе руки, одна из них может опускаться или он не сможет ее удерживать. Еще один важный признак — внезапное нарушение речи.

«Если появился хотя бы один из таких симптомов, необходимо сразу вызвать скорую помощь. Важно запомнить или записать точное время, когда человеку стало плохо или когда его в последний раз видели в обычном состоянии. Для врачей эта информация очень важна, поскольку от времени начала симптомов может зависеть выбор дальнейшей тактики лечения», — пояснил Астафуров.

До приезда скорой человеку необходимо обеспечить покой и следить за его состоянием. Если он потерял сознание, но продолжает дышать, его следует аккуратно повернуть на бок, чтобы при возникновении рвоты содержимое не попало в дыхательные пути.

«Главное, что могут сделать окружающие в первые минуты, — быстро распознать тревожные признаки, вызвать скорую и не пытаться самостоятельно назначать лечение. В случае инсульта потерянное время может напрямую влиять на дальнейший прогноз. Даже если через несколько минут человеку стало лучше и речь, движения или чувствительность восстановились, отменять вызов скорой нельзя», — заключил доктор.

Ранее сообщалось о том, что ранние инсульты провоцируют сахар, токсины и стресс.

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