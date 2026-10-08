Онколог раскрыл, какая категория людей подвержена такой же болезни, как у Кашпировского

aif: Черемушкин рассказал, кто подвержен такой же онкологии, как у Кашпировского

Здоровье

Фото: [скриншот видео]

Онколог и кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин раскрыл, какая категория людей подвержена такой же болезни, какая была у психотерапевта Анатолия Кашпировского. Напомним, экстрасенс скончался на прошлой неделе от рака желудка четвертой стадии.

В интервью aif врач отметил, что рак желудка чаще диагностируется у представителей старшего поколения. Это связано с естественным ослаблением иммунитета, накопленными с годами последствиями вредных привычек, например курения, и многолетним воздействием несбалансированного рациона.

«Любители копченостей, острой жареной пищи — это группа риска по раку желудка. Эти продукты вызывают выраженное воспаление, которое в итоге может стать очагом развития онкологии», — отметил Черемушкин.

Специалист подчеркнул, что у молодых людей тоже бывают агрессивные и быстро прогрессирующие опухоли, в том числе лимфомы. Их возникновение нередко обусловлено генетикой или вирусными факторами.

Ранее актриса Анна Довлатова высказалась о феномене Анатолия Кашпировского.

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