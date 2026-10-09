«Ложка оливкового масла до еды — и сахар не скачет». Как это работает?

Профессор Ябэ: оливковое масло перед едой снижает скачки сахара

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Японские биологи из Киотского университета установили, что употребление оливкового масла перед приемом пищи замедляет рост концентрации глюкозы в крови. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetes, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Профессор Дайсукэ Ябэ пояснил, что на реакцию гормональной и нервной систем, а также на скорость всасывания глюкозы кишечником влияет очередность поступления питательных веществ в пищеварительный тракт. По его словам, соблюдать порядок приема пищи на практике проще, чем полностью исключать отдельные продукты из рациона.

Ранее врачи и ученые фиксировали статистическую связь: у пациентов с диабетом первого и второго типа при употреблении оливкового масла скачки сахара были менее выраженными. Эти наблюдения и подтолкнули к изучению механизмов воздействия продукта на обмен веществ.

Для проверки гипотезы провели серию экспериментов на здоровых мышах и грызунах с диабетом. Животным добавляли оливковое масло в рацион, отслеживали изменения метаболизма и отключали отдельные гормональные системы, регулирующие уровень сахара.

Эффект проявлялся только при одном условии: масло грызуны получали за 15 минут до остальной еды, а не после нее. В таком случае пища медленнее покидала желудок и переходила в кишечник, а выработка глюкагона и GLP-1 одновременно усиливалась.

При подавлении синтеза любого из этих двух веществ сахар из пищи быстрее попадал в кровоток. Это подтвердило их ключевую роль в выявленном эффекте. Понимание механизма, считают исследователи, поможет создавать диеты и варианты терапии для лучшего контроля сахара у людей с диабетом и снижения вероятности его развития.

Ранее диетолог Поляков сообщил, что злоупотребление сахаром грозит диабетом и ожирением.

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