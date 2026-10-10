Популярные витамины и БАДы могут разрушать печень: врач назвала опасные добавки

Бесконтрольный прием биологически активных добавок и витаминов в высоких дозировках может привести к серьезному повреждению печени, включая развитие острого токсического гепатита. В наиболее тяжелых случаях возникает печеночная недостаточность, которая способна угрожать жизни. Об этом RT рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам специалиста, распространенное представление о полной безопасности витаминов и растительных добавок не соответствует медицинской практике. В гастроэнтерологии повреждения печени, связанные с употреблением подобных средств, рассматриваются как отдельная категория токсических поражений.

Кашух отметила, что за последние годы доля таких случаев среди госпитализированных пациентов заметно увеличилась. Одной из причин она назвала самостоятельный прием высоких доз различных добавок без предварительного обследования и консультации врача.

Особую опасность представляет превышение допустимого количества определенных веществ. Например, никотиновая кислота, известная также как ниацин или витамин B3, при употреблении в больших дозах способна оказывать токсическое воздействие на печень.

По словам гастроэнтеролога, избыток никотиновой кислоты может повреждать клетки печени и вызывать значительное повышение уровня печеночных ферментов в крови. В тяжелых случаях развивается острый гепатит, сопровождающийся нарушением работы органа.

При наиболее серьезном течении токсическое поражение способно привести к печеночной недостаточности. Такое состояние представляет угрозу жизни пациента, а в отдельных случаях может потребоваться экстренная трансплантация печени.

Еще одним потенциально опасным компонентом врач назвала концентрированный экстракт зеленого чая. Несмотря на растительное происхождение, в больших количествах он может провоцировать острое токсическое воспаление печени.

Кашух также обратила внимание на многокомпонентные БАДы. Некоторые растительные вещества способны изменять активность ферментов, участвующих в переработке лекарств. В результате могут возникать нежелательные взаимодействия с препаратами, которые человек принимает для лечения других заболеваний.

Дополнительную проблему представляет контроль качества добавок. По словам специалиста, требования к их производству отличаются от действующих для лекарственных средств. Поэтому фактическое содержание активных компонентов в отдельных продуктах может не соответствовать указанному на упаковке.

Особую осторожность при использовании БАДов необходимо соблюдать людям с хроническими нарушениями обмена веществ, заболеваниями печени и желчевыводящих путей, а также выраженным иммунодефицитом.

Если прием высоких доз витаминов необходим по медицинским показаниям, врач рекомендует контролировать состояние печени с помощью биохимического анализа крови. В частности, могут оцениваться показатели АЛТ, АСТ, билирубина, гамма-ГТ и щелочной фосфатазы.

Кашух также перечислила симптомы, которые могут указывать на возможное повреждение печени. Среди них — постоянная тошнота, тяжесть в правом подреберье, потемнение мочи и появление желтоватого оттенка кожи или белков глаз.

При возникновении таких признаков на фоне приема добавок специалист рекомендует немедленно прекратить их использование и обратиться за медицинской помощью.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что натуральное происхождение компонентов не гарантирует безопасность препарата. Риск осложнений зависит от состава, дозировки, продолжительности приема и индивидуальных особенностей организма.