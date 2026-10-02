Анализ крови предупредит о сердечной недостаточности заранее

Ученые из Университета Лотарингии изучили данные более 64 тыс. человек в возрасте от 40 до 80 лет. У всех были как минимум два фактора риска для сердца. Уровень С-реактивного белка — маркера воспаления — измеряли минимум дважды. Это позволило отделить разовые скачки от устойчивого повышения. Оказалось, что у людей с показателем от 3,1 до 10 миллиграммов на литр риск сердечной недостаточности выше на 34%, а риск умереть от любых причин — на 90%. Для сравнения: у тех, чей СРБ держался в пределах 0,1–3 миллиграмма, показатели были заметно лучше.

Ученые связывают это с хроническим вялотекущим воспалением, которое годами подтачивает сердечную мышцу. Прямой причинно-следственной связи они не доказали, но сигнал достаточно тревожный. Если СРБ стабильно повышен, это повод проверить сердце. Возможно, вскоре такой анализ войдет в стандартный чек-ап для людей из группы риска.

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