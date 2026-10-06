В России начали испытания биопластыря для профилактики рубцов

В России разработали биоразлагаемый биопластырь с гиалуроновой кислотой, предназначенный для снижения риска образования заметных рубцов. Об этом РИА Новости сообщил основатель компании «Биополимед» Олег Евсеенков.

По словам разработчика, прототип материала уже создан, сейчас проект переходит к доклиническим исследованиям. Биопластырь представляет собой материал, напоминающий вату: его наносят на свежую рану, после чего он рассасывается примерно за неделю.

В составе разработки используются гиалуронат и пептиды, необходимые для восстановления структуры кожи. Ожидается, что материал будет способствовать более быстрому заживлению и снижать вероятность формирования келоидных рубцов.

Основной сферой применения должны стать швы после пластических операций и кесарева сечения. Менять пластырь потребуется до полного заживления раны, которое обычно занимает около трех месяцев, а иногда может длиться до полугода. На старых рубцах использовать материал также возможно, однако результат будет менее выраженным.

Разработчики рассчитывают вывести технологию на рынок примерно через два года. В перспективе ее планируют продавать в аптеках без рецепта и применять для профилактики рубцов даже после небольших повреждений кожи.

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