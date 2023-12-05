Диетолог Богданова пояснила опасность самоназначения витаминов

Врач-диетолог Зоя Богданова рассказала, каким образом витамины влияют на обмен веществ человека, и об опасных последствиях их приема без назначения врача. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, жирорастворимые витамины, то есть витамины А, D, Е, K, оказывают влияние на обмен веществ и расход энергии.

Специалист добавила, что никакие витамины не следует принимать самостоятельно в погоне за стройностью, поскольку их избыток может привести к интоксикации, перевозбуждению нервной системы и прочим серьезным последствиям.

По ее мнению, необходимо пройти медобследование перед приобретением витаминов и БАДов.