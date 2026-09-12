Инжир вместо сладостей: врач оценил пользу фрукта для организма

Инжир способен полноценно заменить конфеты, а также укрепить микрофлору кишечника, помочь выработке крови и стимулировать нервную систему. О пользе фрукта в разгар сезона урожая рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам эксперта, в составе инжира есть клетчатка, калий, магний, железо, витамины группы B, витамин K и антиоксиданты. Такой набор работает сразу в нескольких направлениях:

улучшает пищеварение — клетчатка стимулирует перистальтику и питает полезные бактерии кишечника;

поддерживает сердечно-сосудистую систему — калий регулирует давление, а магний снижает риски нарушений;

способствует кроветворению — железо полезно для профилактики анемии;

укрепляет нервную систему — витамины группы B и магний повышают стрессоустойчивость;

защищает клетки от окислительного стресса за счет антиоксидантов.

Особую внимательность к свойствам инжира Умнов посоветовал проявлять диабетикам и тем, кто принимает препараты для разжижения крови. Фрукт разжижает кровь, а сахара в нем много — стоит рассчитывать норму. Из-за высокого содержания сахара инжир с осторожностью включают в рацион при сахарном диабете. Людям, принимающим препараты для разжижения крови, тоже стоит быть внимательнее: витамин K в составе может снижать эффективность таких лекарств.

Умнов отметил, что инжир — концентрированный источник углеводов и калорий. Особенно сушеный: в нем примерно в 3–4 раза больше питательных веществ и калорий, чем в свежем при одинаковом весе. Его можно использовать как полезный перекус или добавку к йогурту.

Безопасной порцией врач назвал 100–150 г (3–5 плодов) свежего инжира за раз и 30–50 г (3–4 штуки) сушеного в день. Чрезмерное количество, особенно сушеного, способно спровоцировать расстройство пищеварения, вздутие и диарею из-за мелких косточек, а со временем — набор веса.