Американский журналист Такер Карлсон заявил, что дедолларизация, которую Вашингтон сам провоцирует, используя доллар как оружие, позволила бы США сбросить долговые обязательства. Об этом он рассказал в интервью RT .

По словам Карлсона, отказ от доллара становится все более привлекательным для других стран. Журналист провел параллель: дедолларизация — это фактически избавление от американского долга.

«Если вы используете доллар как оружие войны, это самый сильный стимул для стран к отказу от доллара», — сказал он.

Карлсон недавно также отмечал, что на Украине установлен тоталитарный режим. Кроме того, журналист заявлял, что Москва намного лучше Нью-Йорка, и признавался, что подвергался нападкам за правду о российской столице.

Ранее сообщалось, что журналист Такер Карлсон обвинил ВСУ в попытке провокации Путина.