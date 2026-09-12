Российскую дачницу оштрафовали за «наглого карася»

Суд в Татарстане оштрафовал местную жительницу на ₽5 тысяч за то, что она назвала председателя садоводческого некоммерческого товарищества «наглым карасем» в общем чате дачников. Об этом говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости .

Женщина обсуждала председателя товарищества в чате и употребила выражение «наглый карась», считая главу СНТ безразличным к проблемам дачников. Мужчина воспринял сообщение как оскорбление своих личных и деловых качеств и испытал стресс. По его словам, другие садоводы читают эти сообщения в общем чате и делают определенные выводы.

После обращения председателя заместитель прокурора возбудил дело по статье КоАП РФ «Оскорбление». В материалы дела приложили объяснение учителя русского языка местной школы: педагог посчитал, что фраза про карася имеет негативный окрас и оценивает председателя с негативной стороны, а значит, оскорбляет честь и достоинство человека.

Автор сообщения и ее защита настаивали, что выражение является литературным и было использовано как метафора в контексте критики бездействия председателя дачного общества, а не ради оскорбления. Тем не менее суд в Татарстане оштрафовал женщину на ₽5 тысяч. Позднее апелляционная инстанция оставила жалобу на решение без удовлетворения.