Умная тарелка Роскачества: специалисты назвали продукты для улучшения памяти и концентрации

Растительные продукты не менее важны для работы мозга, чем рыба и омега-3. Как изменить рацион для улучшения памяти, объяснила RT руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.

По словам специалиста, в растительной пище есть целый комплекс веществ, необходимых для эффективной работы нейронов. Антиоксиданты из ягод защищают клетки от повреждений, магний из орехов и зелени помогает нервной системе справляться со стрессом, а витамины группы B из круп и бобовых отвечают за энергию для мозга.

Список полезных продуктов выглядит так:

темные ягоды — черника, голубика и ежевика — защищают нервные клетки от разрушения и помогают мозгу быстрее восстанавливаться после интенсивной работы;

листовые зеленые овощи — шпинат и рукола — вместе с орехами и семенами успокаивают нервную систему и улучшают передачу сигналов между нейронами благодаря магнию;

бобовые — нут, чечевица и фасоль — дают энергию без резких скачков сахара, что позволяет дольше сохранять концентрацию;

цельнозерновые крупы и брокколи — поддерживают здоровье нервной системы в целом.

Махова добавила, что выстраивать каждый прием пищи стоит по простой схеме: половину тарелки заполнять овощами и зеленью, четверть — цельнозерновыми продуктами, еще четверть — источником белка.

Для заметного эффекта достаточно включать эти продукты в рацион ежедневно. Горсть ягод или орехов в качестве перекуса, порция салата из листовой зелени к обеду и гарнир из бобовых или цельнозерновых круп два-три раза в неделю помогут поддерживать работу мозга в любом возрасте. При регулярном употреблении первые изменения в концентрации внимания можно заметить уже через две-три недели, подчеркнула специалист.