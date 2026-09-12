Трое детей и 10 взрослых погибли в ДТП в Архангельской области: очевидцев просят обратиться в МВД

Тринадцать человек стали жертвами аварии в Приморском округе Архангельской области. Трое из погибших — несовершеннолетние, сообщили в Управлении МВД России по Архангельской области.

По информации ведомства, ДТП произошло 11 сентября на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры». Предварительная картина происшествия такова: микроавтобус ГАЗель Next, следовавший по маршруту «Северодвинск — Березник», пошел на обгон легкового Nissan. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с лесовозом Renault.

В ведомстве проинформировали, что в результате ДТП погибли водитель грузового автомобиля, а также водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Восемь пассажиров маршрутки госпитализированы. На месте происшествия работали все экстренные службы.

По данным ведомства, для организации движения Госавтоинспекция ввела реверсивную схему и объезд. Около четырех часов утра проезд по трассе в районе аварии был полностью восстановлен. В настоящее время следователи устанавливают очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия.

«Просим граждан, ставших очевидцами ДТП, а также водителей, проезжавших по указанному участку автодороги и располагающих записями видеорегистраторов, на которых мог быть зафиксирован момент происшествия либо движение его участников непосредственно перед столкновением», — указано в сообщении ведомства, размещенном в канале на платформе «Макс».

Ранее сообщалось, что к пяти годам колонии-поселения приговорили пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП в Домодедове.