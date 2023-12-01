Диетолог Дианова перечислила основные опасности БАДов
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Сегодня все больше людей обращают внимание на свое здоровье и стараются сделать выбор в пользу более натуральной и здоровой пищи. Большое число производителей и продавцов БАДов предлагают широкий выбор продуктов. Диетолог Нурия Дианова пояснила, что вредно на самом деле, а чья опасность переоценена. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, следует исключить из рациона рафинированные продукты.
Эксперт добавила, что также лучше не употреблять хлебобулочные изделия либо заменить их на правильную выпечку.
По ее мнению, организм необходимо привести в порядок, иметь сильную иммунную систему, для чего важно использовать правильные пищевые привычки.