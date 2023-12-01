Диетолог Дианова перечислила основные опасности БАДов

Сегодня все больше людей обращают внимание на свое здоровье и стараются сделать выбор в пользу более натуральной и здоровой пищи. Большое число производителей и продавцов БАДов предлагают широкий выбор продуктов. Диетолог Нурия Дианова пояснила, что вредно на самом деле, а чья опасность переоценена. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, следует исключить из рациона рафинированные продукты.

Эксперт добавила, что также лучше не употреблять хлебобулочные изделия либо заменить их на правильную выпечку.

По ее мнению, организм необходимо привести в порядок, иметь сильную иммунную систему, для чего важно использовать правильные пищевые привычки.