Песков заявил о движении Европы в состояние холодной войны с Россией

Поведение европейских политиков привело к тому, что в отношениях с Россией Европа почти вернулась к состоянию холодной войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с RT , напомнив, что это произошло не по инициативе России.

По словам представителя Кремля, Европа практически заморозила отношения с Россией до нуля. Песков назвал это нелогичным и бесполезным для самих европейских стран и всего континента. Напротив, по его мнению, такой курс привел к множеству нестабильности и конфликтов.

«Так мы почти вернулись к ситуации холодной войны. И вместо того, чтобы обсуждать все проблемы мирным путем — через дипломатические союзы, мы теперь погружаемся в очень конфронтационную обстановку», — сказал Песков.

Российский лидер Владимир Путин накануне заявил, что Россия не угрожает и не планирует угрожать европейским странам. Вместе с этим он подчеркнул, что появление на Украине европейских войск будет означать войну с Россией.