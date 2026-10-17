«Домашнего завтрака может быть недостаточно»: что дать ребенку в школу для сытного перекуса?

Педиатр Казаков: в ланч-бокс школьника подойдут сырники и курица

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков сообщил, что ребенку в школу необходим перекус, богатый белком, клетчаткой и медленными углеводами. В качестве примера он привел бутерброд из цельнозернового хлеба с ломтиками куриного филе или сырники.

«Если у ребенка, например, длинный учебный день или занятия в секциях после уроков, то домашнего завтрака и школьного обеда может быть недостаточно. В этом случае стоит положить ему с собой перекус в ланч-боксе. Рекомендуется выбирать варианты на основе белка, клетчатки и медленных углеводов, поскольку это надолго обеспечивает чувство сытости, поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного тракта и дает энергию», — рассказал Казаков.

По его словам, также подойдут цельнозерновой хлебец с сыром, помидором и вареным яйцом, творожная запеканка, кисломолочный напиток и фрукт. Врач обратил внимание на необходимость учитывать температурный режим: если в школе негде хранить контейнер, следует использовать термосумку с хладоэлементом или выбирать продукты, устойчивые к комнатной температуре, такие как твердый сыр, орехи, сухофрукты без сахара и плотные овощи. Казаков также рекомендовал родителям собирать ланч-бокс вместе с ребенком, предлагая ему на выбор полезные продукты для формирования здорового пищевого поведения.

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