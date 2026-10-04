Подъем на этаж стал мучением: кардиолог Рогачев назвал четыре признака больного сердца

Человек еще недавно спокойно поднимался на несколько этажей, а теперь вынужден остановиться, чтобы перевести дух. Многие в такой ситуации винят возраст, лишний вес или отсутствие тренировок, однако внезапное снижение привычной переносимости нагрузки может быть признаком проблем с сердцем. Врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Александр Рогачев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда одышка и слабость при подъеме по лестнице требуют внимания.

«Если человек спокойно поднимался на несколько этажей, а теперь при той же нагрузке появляется выраженная одышка, слабость или приходится останавливаться, это не стоит автоматически объяснять возрастом или недостатком тренировок», — отметил Рогачев.

Причиной такого изменения могут быть сердечно-сосудистые заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма и заболевания клапанов. При сердечной недостаточности одышка и быстрая утомляемость нередко сначала проявляются именно во время физической нагрузки — например, при подъеме по лестнице.

Однако сердце — не единственная возможная причина. Подобные симптомы встречаются и при заболеваниях легких, анемии или выраженном снижении физической активности. Поэтому по одной только одышке определить источник проблемы невозможно — требуется медицинская оценка.

Особенно насторожиться стоит, если вместе с одышкой появляются другие симптомы. По словам кардиолога, внимания требуют боль, давление или жжение за грудиной, особенно возникающие во время физической нагрузки. Опасными сигналами также могут быть перебои или выраженное учащение сердцебиения, головокружение и предобморочное состояние. Не стоит игнорировать и симптомы, которые возникают уже после нагрузки или ночью. Речь идет об отеках ног, быстром увеличении массы тела, одышке в положении лежа и приступах нехватки воздуха во время сна. Такие проявления могут сопровождать сердечную недостаточность и другие заболевания.

«Если одышка возникла внезапно и выраженно, особенно вместе с болью или дискомфортом в груди, холодным потом, тошнотой, слабостью или нарушением сознания, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью: такие проявления могут встречаться при остром коронарном синдроме», — предупредил Рогачев.

Таким образом, сама по себе одышка после подъема по лестнице еще не означает заболевание сердца. Но если обычная для человека нагрузка внезапно стала даваться значительно тяжелее, списывать все на лень, возраст или плохую физическую форму уже не стоит.