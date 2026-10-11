В Гонконге распространяется оспа обезьян: медики сообщили о десятках заболевших

ЦОЗ: в Гонконге зарегистрировали 21 новый случай заражения оспой обезьян

Здоровье

В Гонконге зафиксировали рост заболеваемости оспой обезьян, известной также как mpox. С августа медики выявили 21 новый случай заражения, что составляет 70% от всех зарегистрированных случаев заболевания в 2026 году. Местные власти усиливают профилактические меры и расширяют вакцинацию, сообщает Центр охраны здоровья Гонконга.

По данным ведомства, всего с начала года в мегаполисе зарегистрировали 30 случаев заражения. Из них 23 произошли непосредственно на территории Гонконга, еще семь были завезены из других стран.

Особое внимание специалистов привлекло увеличение числа заболевших в последние месяцы. Согласно опубликованной статистике, на период с августа пришлось более двух третей всех случаев, выявленных в текущем году.

При этом оспа обезьян регистрируется в Гонконге не впервые. Заболевание начали выявлять в мегаполисе еще в 2022 году. За прошедшее время общее количество подтвержденных случаев достигло 114.

Из них 90 случаев специалисты классифицировали как местные, а 24 связали с заражением за пределами территории. Согласно данным Центра охраны здоровья, все зарегистрированные пациенты были мужчинами.

В связи с увеличением заболеваемости власти Гонконга приступили к дополнительным профилактическим мероприятиям. Их главная задача — выявлять новые случаи заражения и прерывать цепочки передачи инфекции.

Одним из направлений работы стало расширение программы вакцинации против mpox. Медицинские службы увеличивают количество вводимых доз вакцины и проводят адресные профилактические мероприятия.

Специалисты также призвали жителей внимательнее относиться к возможным рискам заражения. В частности, в ведомстве обратили внимание на передачу вируса при тесных физических контактах, включая сексуальные контакты с высоким риском заражения.

Что известно об оспе обезьян

Оспа обезьян — вирусное инфекционное заболевание, которое первоначально встречалось преимущественно в отдельных районах Центральной и Западной Африки.

Возбудитель относится к группе ортопоксвирусов. Инфекция может передаваться человеку от зараженных животных, в том числе некоторых видов грызунов и приматов.

Передача между людьми также возможна. Основной риск связан с тесным контактом с заболевшим, особенно с пораженными участками кожи, биологическими жидкостями и загрязненными предметами.

Заболевание может сопровождаться повышением температуры, головной и мышечной болью, увеличением лимфатических узлов и характерными высыпаниями на коже или слизистых оболочках.

Тяжесть инфекции различается. У многих пациентов заболевание проходит без тяжелых осложнений, однако в отдельных случаях возможно серьезное течение, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

В приведенном сообщении ТАСС отмечается, что при вспышках оспы обезьян летальность может составлять от 1% до 10%. При этом показатель существенно зависит от разновидности вируса, состояния здоровья пациентов и доступности медицинской помощи.

Власти Гонконга пока не сообщали о введении массовых ограничений из-за роста заболеваемости. Основное внимание уделяется вакцинации, профилактике и предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

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