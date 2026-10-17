«Нарушает работу кишечника»: педиатр объяснила, чем опасна газировка для детей
Врач Петрова-Колосова: сладкая газировка разрушает эмаль и кишечник у детей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Сладкая газированная вода негативно влияет на зубную эмаль и работу кишечника у детей, рассказала РИА Новости врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» Елизавета Петрова-Колосова.
«Сладкая газированная вода содержит сиропы, сахар, регуляторы кислотности. Она негативно влияет на зубную эмаль, особенно молочных зубов... Может привести к ожирению и нарушению обмена углеводов из-за большого количества сахара. В желудке газированные напитки повышают кислотность, раздражают слизистую оболочку, вызывают изжогу и нарушают работу кишечника», — отметила она.
Педиатр добавила, что детям до шести–семи лет также не рекомендуется давать минеральную газированную воду из-за риска заброса желудочного содержимого в пищевод, вздутия живота и возможности появления гастрита. Детям с уже имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта минеральная газированная вода противопоказана.
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