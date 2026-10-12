«Затрудняет снижение веса»: врач рассказала о влиянии стресса на организм

Продолжительный стресс отражается на качестве сна, аппетите и пищевых привычках, что в итоге может выступать одним из факторов, способствующих прибавке в весе. Об этом ТАСС сообщила младший научный сотрудник РГНКЦ Пироговского университета, врач-эндокринолог Кристина Чепыгова.

«При длительном стрессе меняются сон, аппетит и пищевое поведение: человеку сложнее контролировать чувство голода, чаще возникает тяга к сладкой и калорийной пище, может снижаться повседневная физическая активность. Поэтому хронический стресс может создавать условия для постепенного увеличения массы тела и затруднять ее снижение», — пояснила Чепыгова.

Она отметила, что хронический стресс и тревожность действительно могут содействовать набору веса, однако, как правило, это лишь одно из нескольких слагаемых.

Ранее сообщалось о том, что при преддиабете можно откатить процесс назад сбросом веса.