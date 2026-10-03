«Без температуры, но с пневмонией»: для кого опасен «тихий» вирус?

В субботу вечером оказалось известно, что получивший широкое распространение термин «тихий вирус», активно обсуждаемый в медиа, не относится к абсолютно новому патогену.

Как пояснили в Пермском Политехе, недомогание с сильной слабостью, сухим кашлем и болью в горле, но без жара, могут вызывать распространенные сезонные инфекции.

Представитель вуза Валерий Литвинов в беседе с изданием «Газета.ру» отметил, что стертая симптоматика свойственна многим возбудителям.

По данным публикации, без температуры часто протекают аденовирусная и риновирусная инфекции. К примеру, при аденовирусе жар бывает редко, а у половины заразившихся болезнь проходит бессимптомно.

Из материалов следует, что главная опасность «тихого» течения в том, что заболевшие не изолируются и продолжают распространять инфекцию.

Для большинства людей такая простуда не опасна, однако у пожилых, людей с хроническими болезнями сердца и легких или ослабленным иммунитетом эти же вирусы могут вызывать пневмонию, тяжелый бронхит и дыхательную недостаточность. В случае с легкими формами COVID-19 даже течение без температуры может обернуться постковидным синдромом.

Определить конкретный патоген на глаз невозможно, а специфической терапии для большинства сезонных инфекций не существует (вакцина разработана только от коронавируса).

Лечение сводится к снятию симптомов: обильному питью, промыванию носа и приему средств от боли в горле. В качестве профилактики врач рекомендует тщательное мытье рук, регулярное проветривание помещений и ношение масок в людных местах, которое снижает риск заражения почти вдвое.

Осенне-зимний период традиционно сопровождается всплеском заболеваемости, и если состояние начинает ухудшаться — появляется одышка, нарастает слабость или резко поднимается температура — эксперт настоятельно советует прекратить самолечение и сразу же обратиться к врачу.

Ранее врач Семейкина сообщила, что в России циркулируют риновирусы и аденовирусы.