«Слух крадут шум, курение и таблетки». Сурдолог рассказал, как сохранить способность слышать

Курение может вызвать ухудшение слуха, сообщил в интервью ТАСС оториноларинголог, сурдолог, профессор кафедры оториноларингологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Минздрава России Газиз Туфатулин.

«В пожилом возрасте на слух одновременно воздействуют естественные возрастные изменения и накопленные за жизнь факторы риска. К ним относятся многолетнее воздействие шума, некоторые хронические заболевания, курение, отдельные лекарственные препараты, заболевания среднего и внутреннего уха. В частности, повышенное артериальное давление и сахарный диабет ассоциируются с нарушениями слуха», — заявил специалист.

По его словам, профилактика должна быть комплексной. Она включает защиту от шума на протяжении всей жизни, контроль хронических заболеваний, рациональное применение лекарственных препаратов и регулярную оценку слуха при появлении первых симптомов.

Туфатулин подчеркнул, что снижение слуха нельзя считать неизбежной и не требующей внимания частью старения. Если человек начинает хуже понимать речь, особенно в шуме, увеличивает громкость телевизора или часто переспрашивает собеседников, это повод проверить слух. Современные слуховые аппараты и другие технологии слуховой реабилитации позволяют существенно компенсировать снижение слуха и поддерживать коммуникацию и социальную активность.

Ранее отоларинголог Сергеева сообщила, что слушать музыку в наушниках можно не более двух часов.