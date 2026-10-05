Снижение риска осложнений: педиатр оценила вакцинацию детей в Крыму

Вакцинация детей от гриппа в Крыму проходит без серьезных потрясений для детского организма, и родителям не стоит заранее настраиваться на постельный режим. Как сообщила « Крым 24 » главный внештатный специалист педиатр Минздрава республики Ольга Лебедева, острые реакции на прививку встречаются крайне редко. В подавляющем большинстве случаев дети переносят укол легко, а если реакция и наступает, то она ограничивается легким недомоганием и кратковременным повышением температуры до 38 градусов.

По словам специалиста, такие симптомы не требуют ни перевода ребенка на дистанционное обучение, ни изменения привычного графика жизни. Специальная диета или строгие ограничения после посещения процедурного кабинета также не предусмотрены. Дети могут спокойно отправляться в детский сад или школу, продолжая обычную социальную активность.

Как отмечает Лебедева, главная цель этой медицинской процедуры — не создание абсолютного щита от вируса, а минимизация рисков. Ключевое последствие своевременной прививки заключается в том, что она существенно снижает вероятность тяжелого течения болезни и опасных осложнений, если ребенок все же столкнется с гриппом в сезон простуд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 510 тыс. жителей.