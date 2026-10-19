Эндокринолог Павлова посоветовала будить бурый жир ради здоровья

Эндокринолог Павлова рассказала, как активировать бурый жир

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Хотите реже болеть? Разбудите свой бурый жир — он сжигает калории и защищает от болезней. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам врача, у людей с активным бурым жиром реже встречаются диабет второго типа, депрессия и тревожность. Этот вид жира находится на шее, над ключицами и в подмышках. В отличие от обычного, он не накапливает калории, а сжигает их, чтобы согреть тело. Активировать его поможет прохлада. В небольшом эксперименте добровольцы с низкой активностью бурого жира проводили по два часа в день при 17 градусах. Через шесть недель показатель заметно вырос.

Получается, что прохлада — не просто дискомфорт, а способ запустить полезные процессы. Чем больше активного бурого жира, тем сильнее защита. Так что иногда стоит проветрить комнату или выйти на улицу без лишнего слоя одежды. Главное — не переусердствовать. Даже небольшое снижение температуры может дать эффект.

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