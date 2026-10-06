Ультрапереработанная еда: диетолог рассказала, почему «удобное» усвоение оборачивается метаболической ловушкой

Исследования показывают, что одинаковая калорийность и состав продуктов вовсе не гарантируют одинаковую реакцию организма. Ученые Технологического института Вирджинии в работе, опубликованной в журнале Nature Metabolism, выяснили: после ультраобработанных блюд уровень инсулина в крови заметно выше, а сахар держится дольше, чем после цельной пищи. При этом такая еда усваивается быстрее — и именно в этом, как выясняется, кроется главная проблема.

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова в беседе с Pravda.Ru объяснила механизм: на заводах продукты проходят экструзию, гомогенизацию и нагрев под высоким давлением. Клеточные стенки разрушаются, крахмал подготавливается заранее, жиры эмульгируются, белки денатурируются. Проще говоря, пища приходит на тарелку уже частично «переваренной» — и организму не приходится ее пережевывать, расщеплять ферментами и проводить через защитные барьеры. Нутриенты всасываются мгновенно, вызывая резкие скачки глюкозы и инсулина вместо плавного поступления, характерного для цельных продуктов.

Такая физиологическая нагрузка не проходит бесследно. По словам эксперта, регулярное употребление супермаркетовых продуктов ведет к более раннему развитию ожирения и метаболических нарушений, а хронические скачки сахара и инсулина неизбежно формируют инсулинорезистентность. Особую тревогу вызывают товары с маркировкой ЗОЖ — многие из них на деле оказываются ультрапереработанными. Диетолог напоминает: изначально специализированная гомогенизированная пища создавалась для пациентов с тяжелыми патологиями, например при онкологии, когда пищеварительная система не может работать нормально. Сегодня же такие продукты массово стоят на полках магазинов.

Медик подчеркнула, что последствия игнорирования правил выбора еды выходят за рамки фигуры. Метаболический синдром повышает риск инфаркта, а постоянные колебания сахара разрушают ментальное равновесие и снижают устойчивость к стрессу. Скрытый сахар и крахмал в полуфабрикатах дополнительно нагружают поджелудочную железу, а популярные колбасы и сыры — разрушают стенки артерий, подталкивая к гипертонии. Вывод специалиста однозначен: и белковые, и углеводные ультрапереработанные продукты желательно минимизировать в рационе здорового человека. Ориентироваться стоит не на калории, а на степень промышленной обработки и скрытые добавки.

Ранее она заявила, что живот при нормальном весе указывает на стресс.