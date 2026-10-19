Диетолог Нишида объяснила, как отличить полезный продукт от вредного

Диетолог Нишида объяснила, почему полезные продукты могут быть вредны

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Далеко не все продукты, которые кажутся полезными, на самом деле таковыми являются. Об этом сообщает издание Terra.

Специалист советует первым делом читать состав. Надписи «полезный», «натуральный» или «здоровый» на упаковке еще ничего не гарантируют. Главное — порядок ингредиентов: чем ближе к началу списка, тем больше вещества в продукте. Если в первых строках сахар, насыщенные жиры или рафинированная мука, это тревожный сигнал.

Нишида предостерегла и от других маркетинговых приемов. «Без сахара» не значит «без калорий» — в составе могут быть компоненты, которые сводят пользу на нет. То же самое с надписями «богатый белком» или «источник клетчатки»: полезные вещества там есть, но остальной состав может разочаровать.

И еще: данные о натрии, белках, жирах, углеводах и калорийности указывают на 100 граммов. Поэтому важно смотреть на общий вес упаковки. Так что не стоит доверять красивым словам.

Ранее диетолог назвала продукты, которые крадут молодость.

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