Назван сорт чая, способный растворять жир в печени

Ученые связали экстракт чая кудин со снижением жира в печени

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Экстракт китайского чая кудин может снижать уровень холестерина в крови и уменьшать накопление жира в печени. Об этом сообщает журнал Nutrients.

Китайские ученые провели эксперимент на мышах, которых кормили жирной пищей, чтобы вызвать повышение липидов в крови. Затем 60 животных разделили на шесть групп. Четыре получали разные фракции экстракта мелколистного кудина, одна — препарат симвастатин, шестая служила контролем. Эксперимент длился восемь недель.

Результат оказался обнадеживающим. У мышей, получавших кудин, снизились масса тела и количество жировой ткани. Уменьшились уровни общего холестерина, триглицеридов и «плохого» холестерина, а «хороший» холестерин, наоборот, вырос. Состояние печени тоже улучшилось: в клетках стало меньше жировых отложений, снизились показатели воспаления и окислительного стресса.

Дополнительный анализ показал, что экстракт повышал активность механизмов, отвечающих за расщепление жирных кислот. В частности, увеличивалось содержание трех ферментов, участвующих в переработке жиров. По мнению авторов, кудин может стать основой для натуральных средств против нарушений жирового обмена и жировой болезни печени. Так что у любителей чая появился еще один повод присмотреться к этому напитку.

Ранее стало известно, что ученые нашли чай, который чистит сосуды и снижает холестерин.

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