Детская поликлиника на Парковой приняла нового молодого специалиста

Она — начинающий врач, только в этом году получила диплом педиатрического факультета Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. С октября специалист уже принимает маленьких пациентов.



В округе отмечают: приток молодых и мотивированных медиков — приоритет для местной системы здравоохранения. Для этого здесь развивают меры поддержки врачей, обустраивают рабочие места и открывают новые поликлиники, такие как корпус на Парковой.



Записаться к педиатру можно через подмосковный портал госуслуг «Здравоохранение», в терминале холла поликлиники или по телефону кол-центра: 122.