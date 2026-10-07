Детская поликлиника на Парковой приняла нового молодого специалиста
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный]
Долгопрудненская клиническая больница усилила педиатрическую службу. В современном корпусе детской поликлиники на Парковой улице (д. 46, корп. 1) начала вести прием Олеся Тихонова.
Она — начинающий врач, только в этом году получила диплом педиатрического факультета Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. С октября специалист уже принимает маленьких пациентов.
В округе отмечают: приток молодых и мотивированных медиков — приоритет для местной системы здравоохранения. Для этого здесь развивают меры поддержки врачей, обустраивают рабочие места и открывают новые поликлиники, такие как корпус на Парковой.
Записаться к педиатру можно через подмосковный портал госуслуг «Здравоохранение», в терминале холла поликлиники или по телефону кол-центра: 122.