Тыква не только для Хэллоуина: врач раскрыла ее реальную пользу

По словам специалиста, в тыкве много каротиноидов: бета-каротина, альфа-каротина и лютеина. Эти соединения помогают противостоять окислительным процессам, сохраняют зрение и поддерживают молодость кожи. Также в овоще есть аскорбиновая кислота, витамин Е и витамины группы B. Клетчатка тыквы благотворно влияет на микрофлору кишечника и замедляет всасывание глюкозы — это полезно людям с нарушениями углеводного обмена.

Семена тыквы и ее масло под присмотром врача могут быть полезны при доброкачественном увеличении предстательной железы благодаря цинку и фитостеролам. Но есть и противопоказания. При аллергии на плод, желчекаменной болезни или склонности к вздутию от тыквы стоит отказаться или есть ее с осторожностью. И главное — не считать ее панацеей от всех болезней. Так что тыква — полезный, но не волшебный продукт

Ранее стало известно, что ученые связали недостаток соли в рационе с ухудшением памяти.