Микропластик может довести печень до ожирения

Ученые связали микропластик с накоплением жира в печени

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Микропластик может способствовать накоплению жира в печени, нарушая работу ее иммунных клеток. Об этом сообщает журнал Nature Metabolism.

Ученые Боннского университета провели эксперимент на мышах. В течение 12 недель животные получали микропластик, после чего исследователи изучили клетки Купфера — иммунные клетки печени, которые поглощают бактерии, поврежденные клетки и чужеродные частицы. Оказалось, что внутри них накапливается большое количество пластика. Макрофаги способны захватывать микропластик, но не могут его расщепить. Частицы забивают лизосомы — структуры, отвечающие за переработку веществ — и мешают иммунным клеткам работать.

Из-за этого макрофаги начинают вырабатывать больше белков, участвующих в переносе жиров. Соседние клетки печени реагируют на эти сигналы и начинают накапливать больше жира, что нарушает обмен веществ в органе. Эффект зависел от размера пластика: более мелкие наночастицы почти не нарушали обмен веществ в печени, однако накапливались в бурой жировой ткани.

Ранее ученые нашли чай, который чистит сосуды и снижает холестерин.

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