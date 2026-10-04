«Знай свои показатели». Новый анализ в диспансеризации поможет выявить риск инфаркта

Погосова: оценка липидного профиля снизит риск развития болезней сердца

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Оценка липидного профиля пациента, недавно добавленная в программу диспансеризации, способствует предотвращению заболеваний сердечно-сосудистого профиля. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России по научной работе и профилактической кардиологии Нана Погосова.

«Профилактику необходимо начинать с детского и юношеского возраста. Молодому человеку нужно знать свое артериальное давление и показатели липидного обмена, особенно если у близких родственников были ранние инфаркты или инсульты. Так, в рамках диспансеризации с этого года проводится оценка липидного профиля, которая позволяет точнее определить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала она.

Кардиолог подчеркнула, что наследственная предрасположенность требует более внимательного отношения к риску, а своевременная коррекция факторов риска помогает его уменьшить.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье завершилась акция «Проверь свое здоровье в парке».

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