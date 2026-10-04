«Знай свои показатели». Новый анализ в диспансеризации поможет выявить риск инфаркта

«Профилактику необходимо начинать с детского и юношеского возраста. Молодому человеку нужно знать свое артериальное давление и показатели липидного обмена, особенно если у близких родственников были ранние инфаркты или инсульты. Так, в рамках диспансеризации с этого года проводится оценка липидного профиля, которая позволяет точнее определить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала она.