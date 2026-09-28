Кишечные бактерии предупредят о диабете раньше анализов крови

Изменения кишечной микрофлоры могут указывать на развитие нарушений обмена веществ еще до заметного повышения уровня сахара в крови. Об этом сообщает EASD.

Ученые изучили данные 229 тыс. человек из Великобритании и США. Среди них у 3627 был диабет второго типа, у 14 тыс. — преддиабет, а остальные оставались здоровы. Анализ показал: с диабетом связано 789 видов кишечных бактерий. Причем 168 из них у больных встречались чаще, а 621 — реже.

Особенно интересным оказался второй этап. Исследователи взяли более 135 тыс. человек с нормальным сахаром и посмотрели, у кого глюкоза дольше держится после еды. Именно у них микробиом уже напоминал «диабетический» профиль. Чем сильнее были ранние признаки инсулинорезистентности, тем заметнее менялась микрофлора. Получается, кишечник начинает перестраиваться еще до того, как стандартные тесты что-то зафиксируют.

Ученые полагают, что анализ микробиома в будущем дополнит привычные методы оценки риска. Это позволит раньше находить людей, которым стоит пересмотреть питание и образ жизни.

Ранее стало известно, что ученые нашли способ остановить метастазы рака кишечника.