«Преимущественно риновирусы»: какие вирусы циркулируют в России?

Врач Семейкина: в России циркулируют риновирусы и аденовирусы

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В России в настоящее время преимущественно циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Об этом РИА Новости сообщила заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«В России на данный момент циркулируют вирусы не гриппозной этиологии — это преимущественно риновирусы. Также циркулируют парагрипп, аденовирусы, COVID-19 и другие», — приводит издание слова специалиста.

Семейкина отметила, что указанные вирусные инфекции в большинстве случаев протекают в легкой форме и не сопровождаются развитием осложнений.

Ранее сообщалось о том, что жирная рыба и кисломолочные продукты полезны для иммунитета.

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