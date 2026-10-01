«Преимущественно риновирусы»: какие вирусы циркулируют в России?
Врач Семейкина: в России циркулируют риновирусы и аденовирусы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В России в настоящее время преимущественно циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Об этом РИА Новости сообщила заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
«В России на данный момент циркулируют вирусы не гриппозной этиологии — это преимущественно риновирусы. Также циркулируют парагрипп, аденовирусы, COVID-19 и другие», — приводит издание слова специалиста.
Семейкина отметила, что указанные вирусные инфекции в большинстве случаев протекают в легкой форме и не сопровождаются развитием осложнений.
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