Гастроэнтеролог предупредила, кому нельзя есть протеиновые батончики

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергией на молочный белок и непереносимостью подсластителей стоит исключить из рациона протеиновые батончики и аналогичные снеки. Об этом «Газете.Ru» сообщила гастроэнтеролог клиники «Екатерининская» Дарья Липовая.

«В составе протеиновых батончиков также стоит обращать внимание на сахарные спирты, особенно людям с чувствительным пищеварением. Добавленный инулин или экстракт цикория быстро ферментируются в кишечнике и у некоторых людей провоцируют боль и вздутие. Изоляты сывороточного или соевого белка в сочетании с камедями могут вызывать тяжесть и тошноту. Особенно внимательно к составу стоит относиться людям с заболеваниями ЖКТ, аллергией на молочный белок и непереносимостью подсластителей», — объяснила доктор.

Липовая также отметила, что протеиновый батончик не является полноценной заменой приему пищи: он уступает обычной еде и по составу, и по способности обеспечивать длительное насыщение. Тем, кто не занимается спортом, такие батончики есть можно, но особой необходимости в них обычно нет. За высоким содержанием белка может скрываться длинный перечень компонентов, не всегда комфортных для пищеварения. Если батончик используется как редкий перекус, лучше выбирать продукт с понятным составом — орехами, семенами, овсом или яичным белком. Во многих случаях его можно заменить творогом, отварным яйцом с овощами или горстью орехов.

Ранее сообщалось о том, что фитнес-тренер посоветовала белок и бананы для восстановления после тренировок.