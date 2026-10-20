Ученые нашли неожиданный способ замедлить потерю памяти

Ученые связали прием пробиотиков с замедлением когнитивных нарушений

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Прием пробиотиков может замедлять ухудшение некоторых когнитивных функций у пожилых людей и снижать уровень белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает Journal of Alzheimer’s Disease.

Южнокорейские ученые провели эксперимент с участием 87 пожилых людей с ранними когнитивными нарушениями. Половина из них в течение 24 недель принимала комплекс пробиотиков с несколькими штаммами полезных бактерий, остальные получали плацебо. Результат оказался обнадеживающим: у группы пробиотиков снизился уровень фосфорилированного тау-белка pTau181 — маркера патологических изменений при Альцгеймере. Кроме того, улучшились показатели памяти и зрительно-пространственных способностей. Участники лучше справлялись с заданиями на восприятие расположения объектов и воспроизведение сложных изображений.

Показатели состояния нервных клеток и воспаления в мозге у принимавших пробиотики оставались стабильными, а у группы плацебо некоторые из них росли. По мнению авторов, воздействие на кишечную микрофлору может стать дополнительным способом поддержать мозг на ранних стадиях ухудшения.

Ранее стало известно, что ученые нашли способ восстановить мозг при Альцгеймере.

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