Диетолог Михалева: при ожирении можно потерять до 14 лет жизни

Врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, как лишний вес влияет на продолжительность и качество жизни. В интервью «Ленте.ру» она подчеркнула , что при индексе массы тела (ИМТ) 30-35 человек в среднем теряет 2-4 года жизни, при ИМТ 40-45 — уже 8–10 лет, а при экстремальном ожирении потери достигают 14 лет. У мужчин 20-39 лет с выраженным ожирением потери могут превышать 8 лет.

По словам Михалевой, избыток жировой ткани повышает риск диабета второго типа, гипертонии, инфаркта, инсульта, жировой болезни печени, апноэ, болезней почек и некоторых видов рака. Сочетание ожирения, курения и высокого давления ухудшает прогноз сильнее, чем каждый из этих факторов по отдельности.

При этом ИМТ не дает полной картины: у людей с одинаковым показателем могут различаться мышечная масса, окружность талии и метаболическое состояние. Ожирение не только сокращает жизнь, но и раньше ограничивает подвижность, ухудшает сон, вызывает одышку и боли в суставах.

«Риск можно изменить: снижение веса, физическая активность, лечение гипертонии, диабета и апноэ уменьшают вероятность осложнений», — отметила диетолог.

Она подчеркнула, что главной целью лечения является желание не только похудеть, но и сохранить как можно больше активных и здоровых лет.

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