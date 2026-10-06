Мозг стареет незаметно: врач назвала привычку, которая портит память

Человек ужинает, одновременно листает соцсети, смотрит видео и отвечает на сообщения, а перед сном снова берет телефон и перескакивает между десятками информационных потоков. Такая многозадачность кажется безобидной, но постоянное переключение внимания может мешать мозгу концентрироваться и запоминать информацию. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-невролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Толстова.

По словам специалиста, одной из повседневных привычек, способных незаметно подтачивать когнитивные функции, является постоянная многозадачность, особенно с использованием гаджетов.

«Например, скроллить ленту соцсетей, параллельно смотреть видео и отвечать в мессенджерах во время еды или перед сном. Многие считают это безобидным, но в таком режиме мозг не обрабатывает информацию глубоко — он лишь быстро переключается между задачами», — объяснила Толстова.

Из-за постоянных переключений человеку становится сложнее надолго удерживать внимание на одной задаче. Информация при этом может хуже закрепляться в памяти. Постепенно появляется ощущение, что прочитал страницу — и уже не помнишь, о чем она была, начал работу — и через несколько минут потянулся к телефону.

«Со временем мозг буквально адаптируется к такому ритму: снижается способность к глубокой концентрации, сложнее надолго погрузиться в задачу», — отметила невролог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Отдельная проблема — постоянный поток уведомлений и короткого контента. Он формирует привычку регулярно переключаться на новый стимул и получать быстрое вознаграждение. На фоне этого спокойная деятельность — чтение книги, работа над одной задачей или изучение сложного материала — может субъективно казаться гораздо менее привлекательной.

При этом телефон не является единственной причиной ухудшения памяти, подчеркнула врач. На когнитивное старение влияют качество сна, физическая активность, социальные контакты, питание, а также контроль хронических заболеваний — в частности, артериального давления и уровня сахара. Поэтому полностью отказываться от гаджетов не требуется. Начать можно с простого: перестать заставлять мозг работать в режиме постоянного переключения. Например, во время еды убрать телефон подальше, а перед чтением книги отключить уведомления и выделить время только для одного занятия.

«Дайте мозгу возможность спокойно обработать информацию», — советует Толстова.

Если же человек замечает, что стал заметно чаще забывать важные детали, ему сложнее концентрироваться или привычные интеллектуальные задачи начали даваться значительно тяжелее, не стоит автоматически списывать это на возраст или телефон. Такие изменения лучше обсудить с врачом, который сможет оценить образ жизни и другие возможные факторы риска.